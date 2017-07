GM&S : nouveau sursis jusqu'à septembre

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Un passager d'Easyjet portant un bébé frappé par un employé à l'aéroport de Nice Un passager qui attendait depuis plus de 12 heures le départ de son vol EasyJet pour l'Angleterre a été frappé...

France: saisie de 800 kg de cocaïne au Havre, six personnes interpellées

Réforme du Code du travail par ordonnances : le Sénat et l'Assemblée trouvent un accord

En savoir plus

"Il n'y aura pas de reprise pérenne et apaisée du site de La Souterraine tant qu'on n'aura pas réglé la question de ceux qui resteront sur le carreau et tant qu'on n'aura pas réglé la question d'indemnisations des victimes", a souligné à l'AFP l'avocat des syndicats.

Nouveau sursis pour les employés de GM&S qui devront encore patienter. Le tribunal de commerce de Poitiers (Vienne), qui devait statuer sur l'unique offre de reprise, a décidé de reporter sa décision au 4 septembre prochain et ainsi "rouvrir les débats après avoir recueilli notamment l'avis des institutions représentatives du personnel."

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres