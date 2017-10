Glyphosate : "Je sais que les choses ne se décrètent pas comme ça" admet Hulot

La Commission européenne va trancher. Après un moratoire, elle pourrait renouveler l'autorisation de l'utilisation du glyphosate malgré l'opposition de plusieurs pays comme la France. Invité sur RTL, Nicolas Hulot se veut réaliste et ambitieux. "Je n'imagine pas une seule seconde qu'on réautorise pour dix ans. Ce sera largement en dessous de cinq ans, je l'espère (…) "On peut réautoriser par exemple pour trois ans, ce qui serait une bonne échelle. Et pendant ces trois ans, regarder tout ce que l'on peut trouver en termes d'alternative et aider ceux pour lesquels l'utilisation du glyphosate est indispensable à se pencher sur d'autres pratiques."

Car le glyphosate est massivement utilisé par les agriculteurs qui n'ont pas, pour le moment, un produit aussi efficace et moins polluant pour leurs cultures.

"Je sais que les choses ne se décrètent pas comme ça (...) J'essaie de prendre le sujet dans son intégralité pour (arriver à, ndlr) une sortie rationnelle et programmée de tous ces produits" a souligné Nicolas Hulot.