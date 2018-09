Glyphosate : nouveau rejet de l'interdiction de cet herbicide par l'Assemblée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Retrait de cash de nouveau possible après la panne

«On ne peut pas croire en Dieu et être mafieux»

Thaïlande: un jeune éléphant tombe dans un égout et s'électrocute

Le Premier veut une concertation au sein du Benelux et une consultation de l'opinion

En savoir plus

Les différents amendements, dont l'un présenté par le député de la majorité François-Michel Lambert, avaient le soutien de l'ensemble de la gauche, mais le ministre de l’agriculture, Stéphane Travert, s’y est opposé en arguant que "la position de la France est désormais connue" et "nous souhaitons être au rendez-vous dans les trois ans" pour "répondre à l’objectif présidentiel, mais surtout à la demande de la population", a-t-il dit.

Nouveau revers pour les opposants au glyphosate. Comme au printemps, les députés ont décidé dans la nuit de vendredi à samedi que l'interdiction du glyphosate ne sera pas inscrite dans la loi. Au terme d'un long débat en nouvelle lecture du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation, ils ont rejeté les amendements visant à graver dans le texte l'engagement pris par le président de la République d'interdire cet herbicide.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres