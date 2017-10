Glyphosate : "Les gens qui travaillent pour Monsanto, je ne les connais pas et je ne les reçois pas" assure le ministre de l'Agriculture

Invité de France Inter ce mercredi matin, le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert a assuré que "la France votera non, comme elle s'y était engagée" à un renouvellement pour dix ans du glyphosate, un pesticide très controversé. Cependant, pour le ministre, il ne faut pas précipiter les choses. Il estime qu’un arrêt brutal de l'utilisation du glyphosate ne nuirait pas seulement aux exploitants qui l'utilisent mais aussi aux modèles d'agro écologie qui émergent.

"Je m'appuie sur la science et le droit" a-t-il indiqué. "Il m’est impossible de vous dire en combien de temps à ce stade nous pourrions sortir de de l’utilisation du glyphosate. Si on interdit de façon brutale le glyphosate, on remet en cause l'agro écologie".

Interrogé sur le poids des lobbies, notamment celui du géant américain Monsanto, le ministre a balayé leur influence. "Les lobbies ne sont pas devant mon bureau. Je ne les reçois pas, car cela ne m’intéresse pas, je n'ai pas à le faire. Je ne connais pas les gens de chez Monsanto, je ne les connais pas et je ne les reçois pas. Je suis au ministère de l’Agriculture et j’essaie de faire monter l’agriculture française en gamme et de faire en sorte que les agriculteurs vivent dignement de leur travail".