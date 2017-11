Glyphosate : l'Europe n'est toujours pas d'accord

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Football - Coupe du monde - La course aux derniers billets pour le Mondial

L'Arbaïn en Irak, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde

En savoir plus

Désormais, c'est un "comité d'appel" qui sera chargé de dégager un consensus. En cas de nouvel échec, la Commission devra statuer mais le commissaire à la Santé Vytenis Andriukaitis a d'ores et déjà assuré que ce dossier devait être "partagé." Et le temps presse puisque l'autorisation du glyphosate, largement utilisé dans l'agriculture, arrive à échéance le 15 décembre prochain. Les avis scientifiques sont variés sur la dangerosité du glyphosate. Il a notamment été classé comme "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer, un organe de l'OMS, en 2015. Mais il est aussi, à ce jour, un allié indispensable des agriculteurs européens.

Une fois de plus, les européens ont échoué à trouver une position commune dans le délicat dossier du glyphosate. "Une majorité qualifiée n'a pas été atteinte, ni pour ni contre le texte proposé" a expliqué la Commission européenne qui proposait un renouvellement de l'autorisation du pesticide pour 5 ans, ce jeudi. Si 14 pays ont approuvé le texte, d'autres, à commencer par la France, se sont formellement opposés à un tel renouvellement. Nicolas Hulot souhaite ainsi limiter la durée à 3 ans seulement.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres