Gilbert Collard fustige la communication d'Emmanuel Macron : "Sortons de toutes ces conneries"

Emmanuel Macron par ci, Emmanuel Macron par là. Les récents déplacements du chef de l’Etat au Touquet et à La Mongie (la station de ski où il passe ses vacances avec Brigitte Macron), beaucoup médiatisés, énervent Gilbert Collard. «Mais la communication, elle nous amène où ? Quand on aura vu Macron faire du ski, faire un bonhomme de neige, l’affubler d’une carotte pour lui faire un nez... Et alors, la France ira mieux ?», a demandé le député du Gard sur LCI.

«Ce n’est pas ça la vie politique», estime-t-il, appelant à revenir à un « débat de fond ». «Allons, enfin, sortons de toutes ces conneries quoi... Qu’on revienne à un débat idéologique, technique, culturel, identitaire, intellectuel.

Qu’on cesse avec ce music-hall Macron, la piste aux étoiles», a-t-il lancé.