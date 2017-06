Un gigantesque incendie ravage une tour de 27 étages à Londres

Vers une heure du matin (heure française), un immense incendie s'est déclaré dans une tour d'habitation de 27 étages, la Greenfell Tower, dans le quartier de North Kensington, situé à l’ouest de Londres. Deux cent pompiers continuaient à lutter contre les flammes, tôt, ce mercredi matin. La police a évacué une partie des immeubles et maisons voisins, menacés par la chute de débris lourds. Des dizaines de résidents se sont retrouvés sur le trottoir, souvent en pyjama. Et d’après plusieurs médias britanniques, des personnes, piégées à l'intérieur de l'immeuble, criaient à l'aide depuis les fenêtres des étages supérieurs.

Il y auraient plusieurs morts, ont indiqué les pompiers.

NEW: Massive fire engulfs 27-story residential high-rise building in London; evacuations underway, authorities say. https://t.co/Zvzp4GTnFn pic.twitter.com/thgUOtSQfV

"Plusieurs personnes ont été prises en charge pour des blessures diverses", a commenté la police londonienne mercredi matin. Sur son compte Twitter, le maire de Londres, Sadiq Khan, a fait état d'un "accident majeur". Il a ensuite précisé être en contact avec le chef des pompiers londoniens.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 juin 2017