Ghouta : "Il n'y a pas de mots pour décrire l'horreur" juge Le Drian

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

JO-2018: Gisin vole la vedette à Shiffrin et Vonn en combiné alpin

Pour raison d’état d’urgence et de menace terroriste : Le gouverneur Ami Kane annule la marche du Collectif « Respectez Nos Voix »

En savoir plus

"Il faut que chacun prenne ses responsabilités, on sait que la Russie a les moyens de pression nécessaire" souligne-t-il. "Elle doit valider aussi cette résolution, faire en sorte que la trêve soit respectée et que les moyens humanitaires soient acheminés. La Russie a les moyens de pression nécessaire auprès de Bachar al-Assad".

Que peut faire la France dans un contexte si grave ? "La France pèse de tout son poids pour qu'une résolution du Conseil de sécurité [de l'ONU, ndlr] puisse valider une trêve humanitaire immédiate pour évacuer les blessés et mettre un minimum de calme dans cet enfer", estime le ministre.

"Il n'y a eu qu'un seul convoi humanitaire depuis début janvier et dans une telle situation dramatique, tout immobilisme est gravement coupable" juge-t-il.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres