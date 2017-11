Gérard Larcher donne une leçon à Laurent Wauquiez

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Cependant, même si Gérard Larcher "pense que le président de la République est attentif à l'ensemble du pays", il a fait part d'une petite "déception politique" à propos du chef de l'Etat. "On m'avait dit qu'il y aurait un nouveau monde, je vois qu'à la République en marche, les bonnes vieilles techniques de désignation par le chef continuent", a-t-il déclaré en allusion à la façon dont Emmanuel Macron a choisi le porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, pour prendre la tête du mouvement qu'il a créé.

Les mots de Laurent Wauquiez "ne sont pas mes mots", a-t-il affirmé. "Je me rappelle les premiers mots que je lui ai dits à la veille de la cérémonie d'investiture : n'oublions jamais le premier tour de l'élection présidentielle, une France divisée en quatre, une France qu'il faut rassembler. Voilà pourquoi je n'utilise jamais ces mots. Et je pense que nous devons, dans notre diversité, être des acteurs de ce rassemblement", a poursuivi le président du Sénat, qui a d'ailleurs refusé de se prononcer pour un candidat à la présidence des Républicains.

Dans une tribune au JDD dimanche dernier, Laurent Wauquiez, favori de l'élection à la présidence des Républicains, a dénoncé "le désert de l'âme" chez Emmanuel Macron qui, selon lui, n'a pas "d'amour charnel pour la France" mais une "haine de la province". Ce vendredi 3 novembre, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a réagi sur France 2 à ces propos et a conseillé à Laurent Wauquiez d'"utiliser avec modération" ses "mots" à l'endroit d'Emmanuel Macron.

