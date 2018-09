Gérard Larcher critique et dénonce les propos et l'attitude d'Alexandre Benalla envers le Sénat

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Comment fonctionne les services de sécurité associés au maintien de l'ordre et le service de protection des hautes personnalités, c'est ça l'objet de la commission d'enquête."

Selon Gérard Larcher, il n'y aura "aucune confusion avec l'instruction en cours." Le but de la commission n'est pas de faire le procès d'Alexandre Benalla ou de s'en prendre au président, selon Gérard Larcher :

"Moi je vais vous dire, je ne laisserai pas insulter l'institution qu'est le Sénat. (...) La leçon du respect de la loi par M. Benalla, pardonnez-moi de vous dire, on s'en passera. Toute personne convoquée devant une commission d'enquête est tenue de se présenter".

Gérard Larcher a indiqué qu'il n'avait pas apprécié la réaction d'Alexandre Benalla à la suite de sa convocation par la commission d'enquête du Sénat et ses propos particulièrement virulents ce mardi soir sur France Inter.

Le président du Sénat était invité sur l'antenne de LCI ce mercredi 12 septembre. Il a tenu à répondre aux "propos déplacés et offensants" d'Alexandre Benalla.

