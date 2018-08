Gérard Depardieu visé par une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les faits se seraient produit dans la capitale le 7 et 13 août derniers, dans une des résidences du comédien, dans le cadre d'une collaboration professionnelle. Contacté par RTL, l'avocat de Gérard Depardieu conteste ces accusations. L'acteur, lui, évoque une information "idiote", rapporte la radio.

Une source judiciaire a indiqué à la radio qu'une enquête préliminaire a été ouverte à Paris pour des chefs d'accusation de viols et agressions sexuelles. La plainte, elle, aurait été déposée le 27 août à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).

Gérard Depardieu n'échappe pas à la récente vague de scandales sexuels qui ont touché le monde artistique. D'après les informations de RTL, l'acteur de 69 ans est visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles déposée par une jeune actrice.

