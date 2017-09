Gérard Collomb veut pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé

Que faire des personnes radicalisées membre des forces de l'ordre ? Dans une interview au Parisien, publiée ce dimanche, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb déclare qu'il faut "pouvoir muter et radier un fonctionnaire radicalisé" lorsque celui exerce des missions de sécurité.

"Jusqu'ici, quand nous découvrons qu'un agent s'est radicalisé, nos marges de manoeuvre sont très faibles. On peut retirer l'accès à un site nucléaire pour un salarié sur lequel pèsent de tels soupçons.

Paradoxalement, cela s'avère plus difficile avec les fonctionnaires et militaires les plus engagés dans le domaine de la sécurité", regrette le ministre.

Cette mesure, prévue dans le projet de loi antiterroriste qui doit être examiné par les députés en octobre, concernera donc "les policiers, les gendarmes, les militaires, les douaniers et le personnel pénitentiaire".

Interrogé sur le nombre de profils radicalisés détectés dans ces administrations, Gérard Collomb indique que "quelques dizaines de situations font l'objet d'un suivi."