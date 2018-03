Gérard Collomb : "Radouane Lakdim allait être mis en veille"

L'attentat de Trèbes pouvait-il être évité ? Le gouvernement avait assuré que rien ne laissait imaginer un passage à l'acte. Sur France Inter, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb est revenu sur l'enquête qui a précédé l'attentat. "Radouane Lakdim avait reçu une convocation pour lui dire qu'on allait finalement laisser son dossier" souligne-t-il. "Un examen fait par le GED (le groupe d'évaluation départemental) et toutes les écoutes qui avaient été réalisées, en même temps que les sources humaines qui étaient près de lui, montraient que finalement, il n'y allait pas y avoir d'attaque précoce".

Et de préciser : "Tout le monde pensait que les choses devaient être laissées en état [...] Radouane Lakdim allait être mis en veille".

Le Ministre est aussi revenu sur la marche blanche en l'honneur de Mireille Knoll. "On voit monter un antisémitisme fort" reconnait-il. "Dans ma génération, on pensait que c’était quelque chose de terminé, qu’après la Shoah qui avait marqué un choc pour tout le monde, jamais plus il n’y aurait d’attaques systématiques."