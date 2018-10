Gérard Collomb présente sa démission qu'Emmanuel Macron refuse

Le Figaro et franceinfo ont révélé ce mardi 2 octobre que le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait choisi de présenter sa démission au Président de la République, démission qu'il s'était vu refuser.

Fortement critiqué, notamment par la droite, depuis qu'il avait annoncé qu'il souhaitait quitter son ministère pour participer aux élections municipales de 2020 à Lyon, le ministre n'était pas non plus en odeur de sainteté à l'Elysée depuis qu'il avait ouvertement critiqué son président lors d'un déjeuner avec des journalistes le 6 septembre dernier.

Il avait alors décrit le Président comme un homme isolé et avait parlé à son égard de "manque d'humilité".

En refusant la démission de son ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron a voulu réaffirmer sa confiance en son ancien homme de confiance, le maire étant un de ses premiers soutiens lors de la campagne présidentielle. Contrairement à Nicolas Hulot, qui avait rendu sa démission publique à la radio sans en avertir sa hiérarchie, cette démission est plus une remise à plat et une reprise de contact qu'une vraie volonté de quitter le pouvoir. On attend aujourd'hui de la Place Beauveau qu'elle nous explique ce simulacre de démission.