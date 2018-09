Gérard Collomb ne cache plus ses dissensions avec Emmanuel Macron

Selon des informations de La Dépêche, Gérard Collomb ne manierait plus la langue de bois concernant le président de la République.

Après ses déclarations sur les ondes de RMC au sujet du "manque d'humilité", le ministre de l'Intérieur multiplierait les critiques et les regrets envers Emmanuel Macron.

Ces confessions de Gérard Collomb "en off" sont intervenues lors d'un déjeuner avec la presse au ministère de l'Intérieur, le jeudi 6 septembre.

"Je regrette que nos relations avec les collectivités locales se soient dégradées alors que nous avons pris des mesures qui auraient dû les satisfaire.

On a fait une campagne sur le pacte girondin, il serait urgent de renouer avec cette promesse. On n'a pas bien traité un certain nombre de problèmes comme l'accueil des mineurs isolés, les 80 km/heure".

Le ministre de l'Intérieur a évoqué l'attitude du chef de l'Etat et sa manière de s'exprimer avec les Français.

"Les provinciaux, et j'en suis, ont déjà une tendance naturelle à considérer que les Parisiens ont la grosse tête et les snobent, or des expressions comme la nouvelle grammaire de la politique ou la start-up nation, ils ne s'y reconnaissent pas…".

Des journalistes de La Dépêche du Midi ont alors demandé à Gérard Collom s'il avait abordé cette question avec Emmanuel Macron directement, la réponse du ministre a fait l'effet d'une bombe :

"Nous ne sommes pas nombreux à pouvoir encore lui parler. Ceux qui parlent franchement à Macron sont ceux qui étaient là dès le début : Ferrand, Castaner, Griveaux et moi… D'ailleurs, il va finir par ne plus me supporter. Mais si tout le monde se prosterne devant lui, il finira par s'isoler, car par nature l'Élysée isole".

Gérard Collomb a donc semblé vouloir faire passer un message au chef de l'Etat à travers ces récentes déclarations aux médias. L'annonce de sa candidature à la mairie de Lyon et son futur départ du gouvernement semble avoir définitivement acté le divorce entre ses personnalités politiques. Gérard Collomb était l'un des plus fidèles lors de la campagne présidentielle, de l'aventure En Marche et dès l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron. L'avenir permettra de constater l'évolution des relations entre le président de la République et son ministre de l'Intérieur