Gérard Collomb aurait prévu son départ du gouvernement... dès le mois de juin

Le projet municipal de Gérard Collomb qui l'a poussé à quitter le gouvernement ne serait ni une réplique de l'affaire Benalla, ni le fruit d'un désaccord entre Emmanuel Macron ou Edouard Philippe et leur ministre de l'Intérieur. Certes, l'été chaotique de 2018 a pu orienter la sortie, et pousser l'homme à avancer sa sortie du gouvernement. Mais la décision était prise depuis longtemps. La plateforme Projet Arcadie a dévoilé que Gérard Collomb a bel et bien pris de l'avance car dès le 10 juin 2018, il a rempli un dossier pour monter une association en vue des municipales ; association dont il est, bien entendu, le président.

Je vois qu'on prend bien de l'avance pour les municipales et que même en étant ministre de l'Intérieur, on a eu le temps de monter sa petite association pour les municipales. pic.twitter.com/id4OS7xzDF — Projet Arcadie (@Projet_Arcadie) 6 novembre 2018

Ironie ? L'association se nomme "Prendre un temps d'avance" ! Elle a été officiellement mandatée financièrement le 18 juin 2018. Elle est décrite comme une "association de financement du parti "Prendre un temps d'avance". Il n'en reste pas moins que demeure une question : pourquoi est-il parti ? Collomb avait-il planifié dès son entrée à Beauvau ce départ à la mi-mandat ? La seule certitude est bien qu'il a de fait pris un "temps d'avance".

Entre temps, Gérard Collomb a récupéré son siège de maire de Lyon...Et de sénateur.

