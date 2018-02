Gérard Collomb annonce que deux projets d'attentats ont été déjoués depuis le 1e janvier

La menace djihadiste reste forte en France. Pour preuve, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé ce dimanche que depuis le début de l'année, deux projets d'attentats ont été déjoués par les autorités.

Selon le ministre, invité du Grand Rendez-vous sur Europe 1, les projets n'étaient pas "encore totalement finalisés" mais "un certain nombre de gens étaient en train de vouloir commettre des attentats".

L’un des deux projets visait "un grand équipement sportif et l’autre contre les personnels de l’armée, l’un dans le sud et l’autre dans l’ouest de la France", a-t-il ajouté

Les personnes qui ont fomenté ces attaques sont actuellement entre les mains des autorités, a ajouté le ministre, qui prévient : "Le terrorisme, on n’en est pas sorti et cela va encore durer plusieurs années". Seul détail donné : "C'est pas des fichés S mais des fichés FSPRT (Fichier des signalés pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste, NDLR), ceux qui visent la radicalisation".

Le ministre de l'Intérieur a également précisées que trois mosquées ( à Aix-en-Provence, Sartrouville (Yvelines) et Marseille) étaient aujourd'hui fermées en France "parce qu'il y avait apologie du terrorisme".