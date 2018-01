Gérard Collomb : "L’accueil inconditionnel, oui. Mais pas indifférencié"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Quant aux accusations de violences policières, notamment à Calais, le ministre les minore. "A l’époque, j’avais demandé une enquête aux inspections du ministère de l’Intérieur. Or, bien qu’elles soient d’habitude assez sévères, elles n’ont pas confirmé les faits. Il a pu y avoir quelques dérapages individuels mais ils sont suivis de sanctions internes" assure-t-il.

Parallèlement, le ministre détaille aussi les nouvelles mesures pour faciliter l'intégration des migrants. "Dans le texte de loi, nous prévoyons un allongement de quatre ans de certaines cartes de séjour, la facilitation de l’accès à la carte de résident de dix ans pour les parents d’un réfugié mineur, l’extension de la réunification familiale aux frères et sœurs d’un réfugié mineur, des dispositions protectrices sur le droit au séjour des victimes de violences conjugales ainsi que pour les jeunes filles qui pourraient être menacées d’excision" explique-t-il.

Gérard Collomb monte au front. Dans le Parisien, il défend son projet de loi sur l'asile et l'immigration, très critiqué par la gauche. "C’est un projet de loi totalement équilibré. Il reprend deux grands principes : la France doit accueillir les réfugiés, mais elle ne peut accueillir tous les migrants économiques" explique le ministre de l'Intérieur. "Cette année, 100 000 personnes ont déposé une demande d’asile, 85 000 n’ont pas été admises aux frontières. Il est impossible d’accueillir dignement 185 000 personnes par an.

