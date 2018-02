Gérald Darmanin visé par une nouvelle plainte, une enquête ouverte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Elle a demandé à être relogée et c'est à ce moment-là que Gérald Darmanin lui aurait fait des avances" a confié une source proche de l'affaire au Point. Le ministre devrait être entendu prochainement par les policiers du 1er DPJ à propos de cette nouvelle plainte.

La plaignante habite à Tourcoing, dans le Nord, une ville dont Gérald Darmanin fut maire entre 2014 et 2017. Les faits remonteraient à 2015 et 2016. La femme aurait expliqué lors de son audition par la police avoir fait l’objet de "demandes à caractère sexuel" en échange d'un nouveau logement.

Le ciel de Gérald Darmanin continue de s'assombrir. D'après des informations du Point, le ministre de l'Action et des Comptes publics, déjà visé par une enquête pour viol, fait l'objet d'une deuxième plainte. Mardi, une femme a en effet déposé plainte contre l'ancien membre des Républicains pour abus de faiblesse auprès du 1er DPJ. Une enquête préliminaire a été ouverte.

