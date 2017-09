Gérald Darmanin : "Macron est évidemment un grand républicain"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Nigeria: un gouverneur de l'opposition se lance dans la course à la présidentielle de 2019

Sécu : 100 millions d'euros en plus pour les maisons de retraite

Toutefois, le ministre pourrait envisager de quitter sa famille politique si elle venait à faire affaire avec le Front national. "Le jour où les Républicains m'excluront ou prendront définitivement un parti de rapprochement avec la droite extrême, les conclusions se feront y compris pour mon propre engagement partisan personnel. Mais je constate que le président de la République est bien moins sectaire que les dirigeants de ma propre famille politique", estime-t-il. In fine, il précise qu'il ne sait pas s'il est "de droite ou de gauche" : "Je ne sais pas si je suis de droite ou de gauche, mais je me sens très Français".

En parlant du vote, il explique qu'il n'a pas "hésité à voter pour M. Macron au lendemain du premier tour face à Mme Le Pen. Je suis issu d'une famille gaulliste et, pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir entre les ennemis de la République et ceux qui sont républicains. M. Macron est évidemment un grand républicain".

Ce 28 septembre sur RTL, un auditeur adhérent du parti Les Républicains a demandé au ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, pourquoi a-t-il rejoint le gouvernement d'Emmanuel Macron, alors qu'autrefois, il était porte-parole de Nicolas Sarkozy au sein de l'UMP ?

