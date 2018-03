Gérald Darmanin est visé par une nouvelle plainte pour "viol"

Le 16 février dernier, l'enquête préliminaire pour "viol" visant Gérald Darmanin a, pour la seconde fois, été classée sans suite par le parquet de Paris. Ce dernier avait estimé que l’enquête "n’a pas permis d’établir l’absence de consentement". Mais la plaignante, Sophie Spatz, a déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour "viol et harcèlement" notamment - auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris, rapporte BFMTV ce mercredi 7 mars. Cette constitution de partie civile devrait conduire à l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre de l'actuel ministre de l'Action et des Comptes publics et donc la désignation d’un juge d’instruction.

Sophie Spatz accuse Garald Darmanin de l’avoir violée en 2009, ce que l’intéressé a toujours démenti. Il avait d'ailleurs porté plainte pour dénonciation calomnieuse.

Gérald Darmanin reste toujours visé par une autre enquête préliminaire pour "abus de faiblesse". Une femme affirme que lorsqu'il était maire de Tourcoing (Nord), il lui aurait demandé des faveurs sexuelles en échange d'une aide dans son dossier de demande de logement. Les faits se seraient déroulés entre 2015 et 2016.