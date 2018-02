Gérald Darmanin : "Je n'ai rien à me reprocher"

De nouveau visé par une plainte, le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin a réfuté toutes les accusations portées par lui. "J'ai pris connaissance de cette nouvelle calomnie contre moi sur le site du Point comme tout un chacun. Je ne sais pas qui et de quoi on m'accuse! Je n'ai rien à me reprocher", a-t-il simplement déclaré à la Voix du Nord.

Pour rappel, une femme a porté plainte contre l'ancien membre des Républicains pour abus de faiblesse. Cette habitante de Tourcoing (ville dont Darmanin a été le maire) a expliqué lors de son audition par la police avoir fait l’objet de "demandes à caractère sexuel" en échange d'un nouveau logement.

Elle avait sollicité le maire pour être relogée car elle vivait alors dans un logement insalubre.

Pour le moment, la position du gouvernement reste ferme : pas de démission s'il n'y a pas eu mise en examen.