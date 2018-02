Gérald Darmanin : "Je n'ai jamais abusé d'aucune femme"

Très discret depuis l'éclatement de l'affaire, Gérald Darmanin est venu sur BFMTV pour se défendre des accusations de viols et d'abus de faiblesse. "Je vais vous dire quelque chose les yeux dans les yeux : je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il faut savoir se tenir droit et faire son travail. Moi je fais mon travail. Je n'ai jamais abusé d'aucune femme et je n'ai jamais abusé de mon pouvoir" a-t-il assuré.

"J'ai eu des dizaines de reportages dans ma commune de Tourcoing, ils n'ont pas trouvé une personne pour dire du mal de leur ancien maire" a-t-il souligné. "J'irai au bout de ma plainte pour dénonciation calomnieuse.

Après je n'ai pas plus de commentaires à faire sur une affaire classée par deux fois en huit mois."

