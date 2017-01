George Soros a perdu 1 milliard de dollars après l'élection de Donald Trump

George Soros, victime de Donald Trump... ou de ses mauvais jugements. Selon le Wall Street Journal, le célèbre milliardaire George Soros, qui a fait sa fortune en spéculant sur la livre sterling, a perdu plus de 1 milliard de dollars en bourse lors de l'élection de Donald Trump.

Le financier de 86 ans, soutien d'Hillary Clinton, avait parié que les marchés s'effondreraient à l'élection du magnat de l'immobilier, et donc misé à la baisse sur l'évolution des indices américains. Mais manque de chance pour lui, c'est l'inverse qui s'est produit : le S&P 500, l'indice large de la Bourse de New York, a ainsi gagné 5,6% depuis l'élection de Donald Trump et le Dow Jones s'est envolé de 9%. Les investisseurs estiment en effet que la politique économique de Donald Trump soutiendra les profits des grandes entreprises.

George Soros, qui finance de nombreux activistes du monde entier visant à renverser des gouvernements opposés aux intérêts des États-Unis, ainsi que des hommes politiques - dont français - favorables aux intérêts américains, devrait néanmoins se remettre de cette perte. Sa fortune est en effet estimée à 25 milliards de dollars. Cette perte n'en représente donc que 4%.