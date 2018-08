Gênes : trois Français retrouvés parmi les victimes, 38 morts selon un nouveau bilan

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

A Gênes, le pont s'est écroulé et la vie s'est arrêtée

Viaduc effondré à Gênes: 38 morts et plusieurs disparus

Accord entre Royal air Maroc et ses pilotes

11h08 Accord entre la compagnie Royal air Maroc et ses pilotes AFP

En savoir plus

Les premières sanctions sont d'ailleurs intervenues. Le ministre des Transports a en effet annoncé avoir lancé une procédure de retrait de la concession autoroutière accordée à la société Autostade per l'Italia. Cette compagnie était responsable de la gestion du pont. Le ministre a exigé la démission de ses dirigeants.

Le président Sergio Mattarella a exigé "un examen sérieux et sévères des causes" de la catastrophe. Giuseppe Conte, le préisdent du Conseil, s'est rendu sur les lieux du drame dans la soirée de mardi. Il a annoncé "un plan extraordinaire" afin d'évaluer l'état des infrastructures dans toute l'Italie.

Trois enfants (âgés de 8,12 et 13 ans) figurent parmi les victimes.

240 pompiers étaient mobilisés toute la nuit. Ils ont notamment été aidés par des chiens afin de retrouver des personnes blessés, des survivants ou les corps des victimes pris au piège sous les amas de ferraille et de béton.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres