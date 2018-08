Gênes : les recherches sont terminées, le bilan de l'effondrement du pont est de 43 morts

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Bedoui réitère la disposition de l'Algérie à échanger les expériences et les programmes de coopération avec la Mauritanie

Caf-C2 : V Club bat RAJA et se qualifie pour les quarts de finale

Sous l'effet de la sécheresse et de la crise turque, le prix du bétail recule

Travail dominical. Des députés LREM veulent « aller plus loin »

En savoir plus

L'archevêque de Gênes a présidé cette cérémonie. "Nous souhaitons que ceux qui ont abandonné leur maison trouvent abri et hospitalité. (...) Maintenant il faut être proche les uns des autres. La ville de Gênes mérite cet amour", a-t-il dit.

Depuis ce matin, avec la découverte du corps d'un ouvrier gênois, plus aucun disparu n'était signalé aux autorités, mais les pompiers ont poursuivi quelques heures les recherches dans les décombre du pont, afin que la préfecture de Gênes mette offciellement fin à l'opération.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres