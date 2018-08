Gênes : les opérations de déblaiement ont été interrompues après des "craquements" sur le reste du pont Morandi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Les partis de gauche rentrent de vacances avec des questions et l'Europe à l'horizon

Espagne: l’assaillant du commissariat était gay et suicidaire, selon sa femme

Arabie saoudite: plus de 2 millions de pèlerins musulmans célèbrent la fête du sacrifice

Tchèques et Slovaques marquent le 50e anniversaire de l'écrasement du "Printemps de Prague"

Selon un dernier bilan, la catastrophe du pont Morandi à Gênes a fait 43 morts, dont quatre Français. Les obsèques des victimes et un hommage national poignant se sont déroulés ce week-end. Certaines familles ont néanmoins décidé de boycotter ces cérémonies afin de montrer leur colère envers le gouvernement et les autorités italiennes.

Les forces de l'ordre ont renforcé l'interdiction d'accès à la zone. Ils ont également interrompu les mesures d'accompagnement des personnes évacuées qui souhaitaIeNt aller récupérer des effets personnels et des affaires à elles dans leurs habitations.

Ces bruits et ces craquements ont été recensés dans la nuit de dimanche à lundi par des riverains sur le tronçon du viaduc en question. Les pompiers ont donc décidé de ne faire courir aucun risque aux habitants et aux équipes de secouristes.

