Gênes : la France ouvre une enquête pour "blessures" et "homicides involontaires"

A la suite du décès de quatre jeunes Français dans la tragédie du pont Morandi à Gênes, le parquet de Paris a annoncé mercredi soir l'ouverture d'une enquête pour "blessures involontaires et homicides involontaires".

L'enquête a été confiée à la Direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN).

Cette tragédie a bouleversé l'Italie et la ville de Gênes. L'état d'urgence a été décrété pour une durée exceptionnelle de douze mois dans la ville italienne afin de débloquer des fonds (5 millions d'euros) et permettre d'activer un dispositif spécial et des mesures vitales.

Un deuil national sera respecté ce week-end.

Mercredi, le bilan, toujours provisoire, faisait état de 39 morts, 15 blessés et de nombreux disparus.