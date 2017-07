Le général François Lecointre devient le nouveau chef d’état-major des armées

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Selon Castaner, lors du Conseil, Emmanuel Macron a aussi "rendu hommage" à Pierre de Villiers "à la fois dans ses remarquables états de services mais aussi dans sa capacité qu'il a eue à assurer pendant plus de trois ans le commandement opérationnel des armées françaises".

Il est jeune, son action va donc s’inscrire dans la durée", a expliqué Christophe Castaner. "Le président de la République a réaffirmé la force, la puissance du général Lecointre en évoquant ce qui marque le parcours de cet homme d'exception. Le général est un héros, un héros qui a su combattre, qui a su monter à l’assaut. Il a su avoir une autorité qui est reconnue de tous", a-t-il précisé. Jusqu'ici chef du cabinet militaire du Premier ministre Edouard Philippe, le général Lecointre (55 ans) prendra ses fonctions jeudi et accompagnera le chef de l'Etat et la ministre des Armées Florence Parly lors d'un déplacement sur la base aérienne 125 d'Istres (Bouches-du-Rhône).

"Son expérience des terrains et des combats est quelque chose qui est important pour nous.

