Gaza : Nouvelle flambée de violence en ce vendredi 11 mai, de nombreux blessés et un mort

La journée du vendredi 11 mai est à nouveau le théâtre d'incidents entre Gaza et Israël. Selon des médecins palestiniens, un homme a été tué alors qu'il manifestait à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Près de 170 personnes auraient été blessées le long de la frontière. Sept de ces blessés sont dans un état critique. Un jeune palestinien de 16 ans aurait notamment été atteint d'une balle au visage.

Les Palestiniens se sont rassemblés massivement à nouveau ce vendredi dans le cadre de la "Grande marche du retour".

Cet événement doit atteindre son point culminant, le 15 mai prochain, le jour anniversaire de la "Nakba" (la catastrophe), vécue par des centaines de milliers de Palestiniens déplacés lors du conflit autour de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Les Palestiniens sont mobilisés dans ce mouvement depuis près de six semaines maintenant. Au total, 44 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens le long de la frontière Gaza et Israël dans le cadre de ces incidents. Ce contexte brutal et sanglant à la frontière ainsi que les nombreuses victimes palestiniennes vont ternir la commémoration des 70 ans d'Israël.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a également pris une position ferme et déterminée sur le dossier sensible de l'Iran. L'armée israélienne a bombardé des positions iraniennes en Syrie ces derniers jours. Ces nouvelles frappes auraient fait 23 victimes. Lors d'une conférence de presse, Benyamin Netanyahou a également accusé l'Iran de développer un programme secret pour acquérir l'arme nucléaire.