Gaz de schiste, nucléaire, Notre-Dames-des-Landes : Emmanuel Macron a dévoilé les grandes lignes de son programme écologique

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

15h55 - Vins et spiritueux: nouveau record pour les exportations françaises

Biathlon: Martin Fourcade et le relais mixte 2e mondiaux derrière l'Allemagne

Voilée et designer de grandes marques, elle rêve d'une autre mode

Biathlon: Martin Fourcade et le relais mixte 2e mondiaux derrière l'Allemagne

En savoir plus

Emmanuel Macron s'est également engagé à fermer les dernières centrales à charbon françaises et à ne pas utiliser le gaz de schiste. "Il n'y aura aucune exploitation ou exploration de gaz de schiste sous mon quinquennat" a-t-il soutenu. Sur l'épineux sujet du nucléaire, il indique avoir une vision "réaliste" mais pas "conservatrice". "Il n'est pas bon d'avoir 75%" de l'électricité d'origine nucléaire" estime-t-il, en annonçant vouloir "se mettre sur le trajectoire de 50%" de nucléaire à l'horizon 2025. Il a aussi plaidé pour une vraie stratégie sur la sortie des fossiles" afin d'être "cohérent" avec l'accord de Paris sur le climat.

Concernant le très controversé aéroport de Notre-dames-de-Landes, le candidat d'En Marche ! ne se pas montré catégorique. Plutôt favorable au projet lorsqu'il était au gouvernement, il a toutefois indiqué que s'il était élu, il nommerait un "médiateur indépendant" qui aura "six mois" pour étudier une alternative, dont le réaménagement "de l'aéroport Loire-Atlantique". "Il y a une consultation référendaire, je ne la déchirerai pas", a-t-il souligné, tout en expliquant: "je ne veux pas d'évacuation et de brutalité".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres