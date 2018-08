"Gaulois réfractaires au changement" : Emmanuel Macron se justifie en parlant d'un "trait d'humour"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Vous cherchez un job? Infrabel lance la plus grande campagne de recrutement de son histoire

Pratiques commerciales: l'UFC-Que Choisir porte plainte contre Fnac Darty et l'assureur SFAM

Après avoir accueilli Beyoncé et Jay-Z, le Louvre ouvre ses portes à l'émission "Questions pour un champion"

Affaire Buttet: son ex-amante ne recourt pas non plus

"Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement ! Encore que! Mais nous avons en commun cette part d'Européen qui nous unit".

J'aime la France et les Français, n'en déplaise, et je l'aime dans toutes ses composantes. Je les aime ces tribus gauloises, j'aime ce que nous sommes".

"Il faut prendre un peu de distance avec la polémique et les réseaux sociaux.

Face aux vives critiques de l'opposition, Emmanuel Macron a donc expliqué que ses propos qualifiant les Français de "Gaulois réfractaires au changement" étaient un "trait d'humour". Le président de la République a donc tenté de se justifier et d'éviter les polémiques.

