"Gaulois réfractaires au changement" : Macron reconnaît "une erreur"

Dans le cadre d'un entretien diffusé dans l'émission Quotidien sur TMC ce jeudi, le chef de l'Etat a fait son mea culpa.

Emmanuel Macron a indiqué qu'employer l'expression "Gaulois réfractaires au changement" était "une erreur". Le président de la République a néanmoins indiqué qu'il assumait cette déclaration.

"C'est une erreur et je l'assume. (...) Le peuple français - je l'ai dit parfois avec humour, ça a été mal compris - ce n'est pas la même chose que le peuple danois. Qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant ça?

J'opposais le Gaulois réfractaire au luthérien bien ordonné. C'est de dire qu'il y a une identité des peuples. Et donc c'est de dire: moi je crois que chaque peuple a son identité, mais cette identité se construit dans un dialogue avec les autres, dans le respect de nos valeurs. (...) Nous sommes Français, nous avons des spécificités : des choix, un droit, une histoire, une langue qui n'est pas la même que les autres".

Emmanuel Macron avait également tenu à reconnaître son erreur et à revenir sur cette expressin malheureuse des "Gaulois réfractaires", mardi, en marge de son intervation à l'ONU.

"C'était une erreur de le réduire comme ça, parce que ça nourrit toutes ces espèces de confusions. Si je pensais que nous n'étions que ça, et je me suis mis dedans, ce serait stupide. Je n'aurais pas cherché à être président".

A la fin du mois d'août à Copenhague, Emmanuel Macron avait évoqué son admiration pour le modèle danois, les différences culturelles et les questions d'identité :

"Ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement !"

Ses propos avaient suscité de vives réactions dans la classe politique et dans l'opposition.

Et si la France était à contresens de l’Histoire avec la récente montée mondiale du populisme ? "Ça serait notre fierté et on doit en faire notre victoire" répond Emmanuel Macron.

