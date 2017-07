Gare Montparnasse : le trafic reste très perturbé

Nouvelle journée de calvaire en perspective pour les voyageurs parisiens. La gare Montparnasse, touchée dimanche par une vaste panne, reste encore très perturbée. "La panne est toujours en cours. Le trafic ne pourra redevenir normal aujourd'hui", a expliqué Rachel Picard, la directrice de SNCF Voyages, sur Europe 1. "Comme (...) on va annuler quelques trains, on va en regrouper d'autres, c'est trois trains sur quatre qu'on va réussir à faire partir aujourd'hui pour les TGV" a-t-elle précisant, soulignant que le trafic des autres trains sera "normal." Aux voyageurs, il est conseillé de reporter leur voyage, les trains et guichets d'informations devraient êtres bondés, une fois de plus.

Quant à la panne elle-même, elle reste un mystère, pour le moment. "On tâchera de fermer plus tôt ce soir de façon à donner un maximum de temps aux équipes de techniciens (...) pour rechercher la panne et effectuer les réparations" a souligné Rachel Picard.