G7 : le constat amer d'Angela Merkel

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Macron accuse Russia Today et Sputnik de "propagande" pendant la présidentielle française

France: prison avec sursis et un an d’inéligibilité pour Thomas Thévenoud

RD Congo: sanctions de l'UE contre 8 responsables congolais et un ex-rebelle

En savoir plus

"Nous devons nous battre pour notre propre destin", a poursuivi la chancelière allemande, selon qui les relations avec le président français Emmanuel Macron doivent être d'autant plus étroites.

Les relations avec Emmanuel Macron doivent être plus étroites

Au lendemain d'un sommet du G7 où l'unité des sept pays parmi les plus riches du monde s'est brisée face à un Donald Trump refusant de s'engager en faveur de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique, Angela Merkel a évoqué quelques regrets. Selon elle, les discussions de vendredi et samedi sur le climat n'étaient "pas du tout satisfaisantes".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres