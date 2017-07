Le futur statut de Brigitte Macron énerve les élus

Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait déclaré que la Première dame aura "un rôle, un vrai statut, une vraie capacité à faire". Conséquence, une charte pour codifier le rôle de la Première dame est en cours de préparation à l'Elysée. Le président de la République avait également annoncé que son épouse ne sera pas rémunérée, toutefois, selon l'Express, un budget officiel serait attribué à Brigitte Macron, qui a l’intention de s’engager dans la défense des personnes handicapées. Le futur statut de l'ex-professeur, qui dispose déjà d'une équipe de deux à trois collaborateurs, ainsi que de deux secrétaires et deux agents de sécurité, agace déjà certains députés, selon Le Figaro.

"Faites ce que je dis mais pas ce que je fais!"

En effet, à l'heure où les emplois familiaux doivent être interdits à l'Assemblée nationale, le cas de Brigitte Macron est au cœur des discussions.

"Au même moment où il fait interdire les 'emplois familiaux' au Parlement... faites ce que je dis mais pas ce que je fais!" a ainsi tweeté l'ancien député Les Républicains, Thierry Mariani. — Thierry MARIANI ن (@ThierryMARIANI) 17 juillet 2017

De son côté, le 18 juillet, le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carnouvas, a fait remarquer sur Sud Radio et Public Sénat que "dans l'histoire des couples présidentiels, les premières dames ont toujours eu des activités bénévoles". "Je ne vois pas pourquoi la femme du chef de l'État aurait un budget sur de l'argent public. On est en train de nous dire qu'il faut recruter des centaines d'administrateurs à l'Assemblée pour contrôler tous nos tickets de caisse, et on va allouer un budget à la femme du chef de l'État, je ne suis pas d'accord", a-t-il fustigé.

"Brigitte Macron serait donc une collaboratrice. Pourtant on va interdire aux députés d'employer leur famille non?", a réagi pour sa part le député La France insoumise de Seine-Saint-Denis, Eric Coquerel. Les missions de Brigitte Macron seront précisées à la rentrée.