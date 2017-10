Fusillade à Las Vegas : l'Etat islamique revendique la tuerie

MISE A JOUR 16h15 : l'Etat islamique revendique l'attentat, via son média de propagande. Le communiqué affirme que le tueur s'était converti à l'islam quelques mois avant la fusillade.

Une fusillade s'est produite dimanche vers 23h, heure locale (8h, heure française) devant le Mandalay Bay Resort and Casino, à Las Vegas, aux Etats-Unis. Un homme, identifié sous le nom de Stephen Paddock, 64 ans, a tiré à l'arme automatique sur la foule, dont un officier de police, lors d’un concert sur l'esplanade de l'hôtel.

Au moins 58 personnes ont été tuées et 515 ont été blessées, selon la police de Las Vegas, qui affirme que l'auteur de la fusillade s'est tué avant l'arrivée des policiers. Il s'agit de la plus importante tuerie de masse aux Etats-Unis.

L'auteur de la fusillade est un "résident local", a déclaré le shérif Joe Lombardo, ajoutant qu'il avait visé la foule depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay. Le tireur avait "dix armes à feu" dans sa chambre, indique la police.



Les policiers étaient à la recherche d'une femme, Marilou, 62 ans, sa colocatrice. Cette dernière se trouvait finalement à l'étranger lors du massacre.Les forces de l'ordre ne pensent pas qu'il y aient d'autres tireurs dans la nature.

Donald Trump a réagi sur Twitter en présentant ses "sincères condoléances" aux familles des victimes, évoquant une "horrible fusillade". "Dieu vous bénisse", a-t-il conclu. Il a ensuite donné une brève allocution, dans l'après-midi, précisant qu'il se rendrait à Las Vegas, ce mercredi. "Les Etats-Unis ne font qu’un et sont unis. Nous en appelons aux liens de la citoyenneté. Notre unité ne peut être brisée par des actes malveillants. Nous sommes en colère face à ce meurtre fou mais l’amour nous unira toujours."

Ni le président des Etats-Unis, ni les autorités américaines n'ont encore évoqué la piste terroriste. L'homme est considéré comme un "loup solitaire" mais ne semble pas être en lien avec des groupes terroristes.

Au Las Vegas Review Journal, le frère du suspect a réagi à la fusillade. Nous n'aurions jamais pu imaginer que Stephen commette un tel acte. Tout ce que nous pouvons faire c'est adresser nos condoléances aux [familles des] personnes qui sont mortes. Il n'y a pas de raison, pas eu d'avertissement."

Brother of Las Vegas suspect says he and his family are "dumbstruck" and "have no idea how or why this happened." https://t.co/9eU3us0341 pic.twitter.com/IzZpxaLHBN

— ABC News (@ABC) 2 octobre 2017