Fusillade à Las Vegas : au moins 2 personnes tuées et 24 conduites à l'hôpital

Selon les médias américains, une fusillade s'est produite dimanche vers 23h, heure locale (8h, heure française) devant le Mandalay Bay Resort and Casino. Un ou plusieurs individus ont tiré à l'arme automatique sur plusieurs personnes, dont un officier de police, lors d’un concert sur l'esplanade de l'hôtel. Il y a au moins 2 personnes tuées et 24 conduites à l'hôpital, selon CNN. La police de Las Vegas annonce avoir abattu un suspect. Elle ne pense pas qu'il y aient d'autres tireurs dans la nature.

Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q

