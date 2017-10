Fusillade à Las Vegas : 50 morts et plus de 200 blessés

Selon les médias américains, une fusillade s'est produite dimanche vers 23h, heure locale (8h, heure française) devant le Mandalay Bay Resort and Casino, à Las Vegas, aux Etats-Unis. Un homme a tiré à l'arme automatique sur plusieurs personnes, dont un officier de police, lors d’un concert sur l'esplanade de l'hôtel. 50 personnes ont été tuées et plus de 200 blessées, selon la police de Las Vegas, qui affirme avoir abattu le tireur. Il a été identifié comme Stephen Paddock. Il s'agit d'un "résident local", a déclaré le shérif Joe Lombardo, ajoutant le tireur a visé la foule depuis le 32e étage de l'hôtel Mandalay Bay. Les policiers sont à la recherche d'une femme qui l'accompagnait, Marilou, 62 ans.

Les forces de l'ordre ne pensent pas qu'il y aient d'autres tireurs dans la nature.

Donald Trump a réagi sur Twitter en présentant ses "sincères condoléances" aux familles des victimes, évoquant une "horrible fusillade". "Dieu vous bénisse", a-t-il conclu. Ni le président des Etats-Unis, ni les autorités américaines n'ont encore évoqué la piste terroriste.

Plus d’informations à venir