Fusillade de Jacksonville : trois morts dont le tireur lors d'un tournoi autour du jeu vidéo Madden NFL 19

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Banque: Le Maire plaide pour des frais plafonnés à 200 euros pour les plus fragiles

Budget 2019: plus de 3 milliards d'euros d'efforts demandés aux entreprises

Fonction publique, grogne des routiers et nécrologie, au menu des quotidiens burkinabè

Selon les premiers éléments de l'enquête, David Katz, était en réalité un concurrent du tournoi organisé sur le jeu de football américain, Madden NFL 19. La Ligue nationale de football américain a déclaré qu'elle était "choquée et profondément attristée par l'horrible tragédie". Le tireur aurait pu agir après avoir perdu un match.

L'émotion était vive ce dimanche en Floride. Deux personnes ont été tuées et onze blessées lors d'une nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Les faits se sont déroulés à Jacksonville, dans un bar de la zone de Jacksonville Landing. Cet emplacement abrite notamment des restaurants au bord de la rivière St Johns.

