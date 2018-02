Fusillade en Floride : Trump promet de renforcer la sécurité des établissements scolaires

Mercredi 14 février, les Etats-Unis ont connu une nouvelle fusillade sanglante. Un homme de 19 ans a ouvert le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, au sud-est de la Floride. 17 personnes sont mortes sous les balles du fusil d'assaut AR-15 du tireur, qui a été arrêté par la police. Vingt-quatre heures après le drame, le président Donald Trump a invité la population américaine à "répondre à la haine par l'amour".

Sans évoquer le débat sur la dissémination des armes à feu aux États-Unis, il a promis ce jeudi de s'attaquer aux maladies mentales et a annoncé qu'il se rendra à Parkland. En outre, Donald Trump a promis des mesures pour renforcer la sécurité des établissements scolaires et prévenir de tels actes de folie. Prochainement, il organisera une réunion avec les gouverneurs des États à ce sujet. "Nous devons aussi travailler tous ensemble pour créer dans notre pays une culture qui respecte la dignité de la vie et qui crée des liens profonds entre les hommes", a-t-il ajouté.