Fusillade dans une synagogue à Pittsburgh : le Pape François dénonce un "acte inhumain de violence"

Cette attaque est la plus meurtrière commise contre la communauté juive aux Etats-Unis.

Les motivations de l'assaillant étaient de nature antisémite. Les premiers éléments de l'enquête ont dévoilé que le principal suspect de la fusillade avait posté des messages haineux et hostiles envers la communauté juive et envers une association qui venait en aide aux réfugiés.

Les noms des personnes tuées lors de la fusillade à la synagogue "Tree of Life" de Pittsburgh devraient être révélés ce dimanche.

La tuerie de vendredi a fait onze victimes et six blessés.

L'acte effroyable mené par le tireur isolé au sein de la synagogue "Tree of Life" de la ville de Pittsburgh, aux Etats-Unis, a provoqué une vague d'indignations et d'émotions.

