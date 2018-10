Fusillade dans une synagogue à Pittsburgh : Bill Peduto, le maire de la ville, souhaite relancer le débat sur les armes

L'émotion est vive à Pittsburgh au lendemain de la fusillade dans une synagogue. Le bilan est extrêmement lourd. Onze personnes sont mortes et six ont été blessées.

Le maire de Pittsburgh, Bill Peduto, s'est exprimé dans le cadre d'une conférence de presse, ce dimanche, après de l'attaque contre une synagogue de sa ville.

"J'ai entendu le président dire qu'il faudrait armer des gardes dans nos synagogues. Notre approche devrait plutôt être: comment retirer les armes à feu - qui sont le dénominateur commun de toutes les fusillades en Amérique - des mains de ceux qui veulent exprimer leur haine raciste avec des meurtres ?

".

Le principal suspect, Robert Bowers, a été inculpé. Selon Scott Brady, le procureur général de l'ouest de la Pennsylvanie, "au cours de son attaque meurtrière contre la synagogue, Bowers a fait des déclarations au sujet du génocide et de son désir de tuer des Juifs".

Scott Brady a confirmé que Robert Bowers avait été inculpé de 29 chefs d'accusation et qu'il encourait la peine de mort. Le suspect a été blessé lors de la fusillade par les forces de l'ordre. L'auteur présumé a été opéré et restait hospitalisé dans un état stable dimanche matin.

Les autorités ont précisé ce dimanche que les victimes ont été identifiées et leurs familles alertées. Les personnes tuées sont âgées de 54 à 97 ans. Parmi les victimes, trois sont des femmes et huit des hommes. Un couple et deux frères ont notamment perdu la vie selon Karl Williams, le chef de l'équipe médicale.