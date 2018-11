Fusillade dans une discothèque à Los Angeles: au moins 12 victimes

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Renault va produire des utilitaires Nissan et Mitsubishi en France

Pétain : Macron dénonce "une fausse polémique" et un "mauvais procès"

Devises et taux : La CE s'attend à un ralentissement de la croissance de la zone euro

Le Borderline Bar and Grill est un bar de musique country situé dans la localité de Thousand Oaks, banlieue résidentielle de Los Angeles. Il accueille tous les mercredis des soirées étudiantes.

Au moins 12 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées dans la fusillade. La police a précisé que des coups de feu étaient encore tirés au moment de l'intervention de la police. L'un des agents arrivés les premiers sur place figure parmi les morts.

Un homme armé a ouvert le feu mercredi soir à 23h20 (heure locale) dans un bar-discothèque de la banlieue de Los Angeles. La salle accueillait une fête d'étudiants et des centaines de gens étaient présents sur place.

