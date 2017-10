Furieux, Emmanuel Macron traque "une taupe" à l'Elysée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Mohamed El Moctar, ministre de la Réconciliation Nationale : « La construction de la réconciliation n’est point une course de vitesse, mais de fond… » - Le Tjikan - 27 octobre 2017

De la difficulté de devenir entrepreneur quand on est réfugié

En savoir plus

Et les moyens mis en œuvre pour débusquer la taupe sont radicaux. "Gérard Collomb va demander les relevés téléphonique" poursuit cette source. Déjà, après l'affaire des frais de maquillage, Emmanuel Macron avait pesté contre la décision de François Hollande de garder le personnel ayant servi sous Nicolas Sarkozy", souhaitant des "gens loyaux".

Le chef de l'Etat est en colère. Très en colère même. Une taupe sévirait à l'Elysée et ferait fuiter des informations confidentielles aux journalistes. Le "mouchard", qui avait déjà balancé les frais de maquillage du président (26000€ en trois mois) a frappé à nouveau en révélant que Christophe Castaner avait été choisi pour prendre la tête d'En Marche. Problème : cette décision devait être officiellement annoncée à Lyon, en novembre, lors d'une convention.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres