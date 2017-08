Furieux, Benoît Hamon menace de "balancer toute la vérité sur la campagne présidentielle de Royal et de Hollande"

Sympa les vacances du côté socialiste. Alors que le parti est en proie aux difficultés financières et aux divisions internes, il doit également supporter les règlements de comptes entre "ex-amis" de Solférino. D'après Le Canard Enchaîné, Benoît Hamon, qui a quitté le parti le 1er juillet, a fait appeler tous ses anciens collègues pour leur faire passer ce message : "Si vous continuez, on balance toute la vérité sur la campagne présidentielle de Ségolène Royal et de François Hollande".

"Et on en connaît beaucoup" est-il ajouté dans l'hebdomadaire satirique.

Des menaces qui font suite aux suspicions étalées dans la presse par différents responsables socialistes - notamment Julien Dray -sur la sincérité des comptes de campagne du candidat de gauche à la dernière élection présidentielle. Selon les chiffres déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et publiés le 3 août, Benoît Hamon a dépensé 15,2 millions d'euros soit à peine moins qu'Emmanuel Macron (16,8 millions) et trois millions de plus que Marine Le Pen (12,5 millions). Pour un résultat final bien inférieur…