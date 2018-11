Frontière américaine : Donald Trump suggère aux militaires de tirer sur les migrants s'ils leur jettent des pierres

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le PSG, N'Golo Kanté et Kylian Mbappé au coeur des Football Leaks 2

Etats-Unis: les créations d’emploi et les salaires en hausse

Assassinat Ghislaine Dupont et Claude Verlon: 5 ans après, l’enquête piétine

Développement, renforcement et autonomisation des jeunes du Mali : Plan International Mali au secours de la population

La Bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon décernée à Marina Djava et Ado Aman

En savoir plus

La campagne a également été marquée ces dernières semaines par le climat de terreur et le vent de panique à la suite de l'envoi des colis piégés à des personnalités Démocrates et par l'attaque antisémite dans l'enceinte de la synagogue de Pittsburgh.

Le nombre de migrants aurait diminué et serait de 3.500 personnes. Ils devraient arriver à la frontière à la mi-décembre.

Trois "caravanes" d'environ 7.000 migrants ont fui le Honduras. Ces hommes et ces femmes font actuellement route vers les États-Unis.

Le dirigeant américain a précisé que certains migrants avaient lancé des pierres "perfidement et violemment" sur les forces de l'ordre mexicaines lors de la traversée entre le Guatemala et le Mexique. Donald Trump a eu un ton extrêmement menaçant.

Le président américain s'est livré une nouvelle fois à une déclaration choc et sans filtre dont lui seul a le secret. Interrogé sur la caravane de migrants actuellement arrêtée à la frontière entre le Mexique et le Guatemala, Donald Trump a déclaré que les jets de pierres sur la police seront considérés comme des tirs d'armes à feu par les troupes américaines.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres