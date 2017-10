Front national : pas de retour de Marion Maréchal-Le Pen en vue

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

La Corse en quête de solutions, après la sécheresse et les flammes de l'été

Tennis: le plus beau dimanche de Caroline Garcia

En savoir plus

"Au Front national il y a une ligne politique et diverses sensibilités, parce que le FN est puissant il peut contenir en son sein diverses sensibilités.""Ce n'est pas parce que Florian Philippot n'est plus là qu'elle va revenir" assure Marine Le Pen.

"J'accorde à Marion beaucoup plus de force de caractère que vous ne lui accordez, je ne pense pas du tout qu'elle serait jamais partie à cause de quiconque d'ailleurs, très objectivement" a-t-elle poursuivie.

Avec le départ de Florian Philippot, le Front national va pouvoir opérer un changement de stratégie politique. Pour autant, ça ne signifie pas le retour de Marion Maréchal-Le Pen, rivale de l'ancien vice-président. "Je ne crois pas du tout, contrairement à ce qui a été écrit abusivement, que c'est à cause de Florian Philippot, qu'elle est partie, donc ce n'est pas parce que Florian Philippot n'est plus là qu'elle va revenir" a déclaré Marine Le Pen lors d'une conférence de presse à Carpentras.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres