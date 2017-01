Front national : "Parfois, ils disent des choses justes", estime Nicolas Dupont-Aignan

Invité au micro d'Europe 1 vendredi 13 janvier, Nicolas Dupont-Aignan a évoqué les idées du Front national, regrettant que lui soit souvent attribuée une proximité idéologique "caricaturale" avec le parti de Marine Le Pen.

"Ce sont les médias qui la créent. Quand on défend la France, immédiatement, on est caricaturé FN", déplore le candidat de "Debout la France".

"On n'a pas le droit d’aimer la France. Vous savez pourquoi ? Parce que l’on veut nous enfermer : soit vous êtes le FN qui fait peur, soit vous êtes des moutons. Et bien je revendique ma liberté !", a-t-il poursuivi.

"Je veux un patriotisme humain, gaulliste", a répété Nicolas Dupont-Aignan, avant d'attribuer au Front antional "des excès même si, parfois, ils disent des choses justes".

"Quand Valls dit des choses exactement comme Marine Le Pen, personne ne lui dit : ‘vous allez vous allier’", a-t-il également observé.

"Je refuse toute alliance. Je suis candidat, et c’est la première fois qu’il va y a avoir à la présidentielle un programme patriote structuré qui n’est pas du Front national (…) Vous allez voir que ça va changer ! (…) Je me bats pour offrir autre chose aux Français. Je ne vais pas me mettre dans une situation qui n’arrivera pas : les Français ne veulent plus de ceux qui nous gouvernent, mais ils ne veulent pas non plus du FN", a conclu le candidat de "Debout la France".

