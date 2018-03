Front national : les militants actent le changement de nom

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Sri Lanka: une mosquée et des commerces musulmans attaqués

En Allemagne - L'oxyde d'azote aurait fait 6 000 morts en un an

Rien ne filtre, pour le moment et Marine Le Pen se serait inspirée d'une des propositions envoyées par les adhérents. En tout cas, exit le "front" qui est trop "militaire" au goût de la présidente. Évidemment, pas de "patriotes" comme l'a fait son ancien camarade Florian Philippot. L'occasion pour elle d'ailleurs de critiquer une dénomination "ringarde." Dimanche, faute d'adversaire, Marine Le Pen sera reconduite à la tête du parti.

